Mauro Coruzzi si lamenta del coming out di Gabriel Garko nei salotti TV (ma poi ne prende parte) (Di sabato 28 novembre 2020) Mauro Coruzzi aka Platinette, ha nuovamente detto la sua in merito ad in temi più “scottanti” di televisione e gossip. Per questo motivo, intervistato tra le pagine del settimanale Mio, ha tirato in mezzo il coming out (anche se lui l’ha chiamato outing) di Gabriel Garko. Mauro Coruzzi si lamenta del coming out di Gabriel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 28 novembre 2020)aka Platinette, ha nuovamente detto la sua in merito ad in temi più “scottanti” di televisione e gossip. Per questo motivo, intervistato tra le pagine del settimanale Mio, ha tirato in mezzo ilout (anche se lui l’ha chiamato outing) disidelout di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Marcello_96 : Mauro Coruzzi, sei tu? #isolitiignoti - blogtivvu : Mauro Coruzzi si lamenta del coming out di Gabriel Garko nei salotti TV (ma poi ne prende parte) - GammaStereoRoma : Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi - Io Sono Una Finestra - matsuteia : RT @wordsandmore1: ?@DarioGayOfficial – Uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali #Innoallapettegola, il primo singolo dell’inedit… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ?@DarioGayOfficial – Uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali #Innoallapettegola, il primo singolo dell’inedit… -