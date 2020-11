Luca Sofri | ex marito di Daria Bignardi e la figlia Emilia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020)è nato a Massa, in Toscana, il 5 dicembre 196,è un figlio d’arte: suo padre è il giornalista e saggista Adriano. Segno zodiacale Sagittario, ha costruito una brillante carriera nel mondo dei media:Il Foglio, l’Unità, GQ, Panorama, Diario e Wired sono soltanto alcune delle testate in cui compare la sua vivace penna. Inoltre,è direttore della realtà editoriale online Il Post.La vita privata del conduttore raccoglie un ampio e importante capitolo trascorso al fianco della ex moglie,. I due hanno avuto una, e si sono separati nel 2017. Lo ha rivelato la stessa giornalista ai microfoni del settimanale Chi, ...