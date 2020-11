LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe vola in testa nell’ultimo poligono, Hofer 14° (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 15 km femminile di Biathlon 12.04: Laegreid è con un margine di 26?4 su Johannes Boe e salvo sorprese si avvia a vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo. 12.01: Arriva Johannes Boe che rifila 46?3 di vantaggio su Fillon Maillet e 1’12?4. Hofer giunge al traguardo con 2’51?5 di ritardo con tre errori. L’azzurro è al momento 12°. 12.00: Fillon Maillet giunge all’arrivo con 26?1 di vantaggio su Fak e 56?2 sul connazionale Jacquelin. Si attende l’arrivo di Johannes Boe. 11.58: GRANDISSIMO LAEGREID! Il nome nuovo norvegese stupisce ed ecco lo zero in questa individuale. 36?3 di margine su Johannes Boe e 53?3 su Moravec. 11.57: Hofer ai ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 15 km femminile di12.04: Laegreid è con un margine di 26?4 suBoe e salvo sorprese si avvia a vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo. 12.01: ArrivaBoe che rifila 46?3 di vantaggio su Fillon Maillet e 1’12?4.giunge al traguardo con 2’51?5 di ritardo con tre errori. L’azzurro è al momento 12°. 12.00: Fillon Maillet giunge all’arrivo con 26?1 di vantaggio su Fak e 56?2 sul connazionale Jacquelin. Si attende l’arrivo diBoe. 11.58: GRANDISSIMO LAEGREID! Il nome nuovo norvegese stupisce ed ecco lo zero in questa individuale. 36?3 di margine suBoe e 53?3 su Moravec. 11.57:ai ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer vuol stupire nell’individuale, Johannes Boe punta al primo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere? #biathlon… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere?… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 28 novembre: c’è Dorothea Wierer nel biathlon attesa per lo slittino - #Sport… -