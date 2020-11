Inzaghi: “I ragazzi meritano di vivere queste serate. Per arrivare in Serie A mi sono fatto il mazzo” (Di sabato 28 novembre 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo il fantastico pari strappato contro la Juventus, ha commentato così il punto guadagnato ai microfoni di Sky Sport: “In un anno e mezzo questi ragazzi mi hanno regalato delle cose di cui non ho parola, se fossimo stati un po’ più bravi a ripartire potevamo anche vincerla. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. Questo è lo spirito giusto. Oggi è stata un’impresa, sono contento per i ragazzi che si meritano di vivere certe serate. I ragazzi oggi sono stati bravi, quando fai risultati con la Juve, una delle squadre più forti d’Europa, ti deve andare bene tutto. Dopo Firenze hanno ripetuto una grande prova ma come hanno sempre fatto, abbiamo sbagliato una sola ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Filippo, tecnico del Benevento, dopo il fantastico pari strappato contro la Juventus, ha commentato così il punto guadagnato ai microfoni di Sky Sport: “In un anno e mezzo questimi hanno regalato delle cose di cui non ho parola, se fossimo stati un po’ più bravi a ripartire potevamo anche vincerla. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. Questo è lo spirito giusto. Oggi è stata un’impresa,contento per iche sidicerte. Ioggistati bravi, quando fai risultati con la Juve, una delle squadre più forti d’Europa, ti deve andare bene tutto. Dopo Firenze hanno ripetuto una grande prova ma come hanno sempre, abbiamo sbagliato una sola ...

