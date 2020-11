I Soliti Ignoti da record | l’annuncio di Amadeus | “Cifra più alta mai vinta”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 28 novembre 2020) E’ stata una serata di grandi eventi quella che su Rai Uno ha visto la sequenza I– The Voice Senior: due show in grado di conquistarsi i favori del pubblico senza sforzo, confermando lo stato di grazia dei rispettivi conduttori. L’episodio trasmesso nel preserale ha però visto il gioco disorprendere i suoi spettatori con una puntata memorabile; un’ora conclusasi con l’importantissima vittoria del concorrente Dario, in grado di marciare deciso lungo tutte le sfide del programma fino al trionfo finale. Un successo che gli è valso quella che, secondo le parole del conduttore, è a oggi “una delle cifre più alte mai vinte in questo programma“. “Mi dispiace solo di non poterti abbracciare”:porta in trionfo il nuovo campione di I, vincitore di ...