GP Bahrain qualifiche, Vettel: "Gara? Astuti come delle volpi per trovare qualcosa in più" (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la boccata d'ossigeno di Istanbul una nuova eliminazione in Q2, ma Sebastian Vettel non perde la speranza e mantiene alte le motivazioni. Certo sarà difficile recuperare su un tracciato così ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo la boccata d'ossigeno di Istanbul una nuova eliminazione in Q2, ma Sebastiannon perde la speranza e mantiene alte le motivazioni. Certo sarà difficile recuperare su un tracciato così ...

