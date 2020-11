GF Vip | Dayane rompe una sedia | la regia si infuria

Leggi su solodonna

(Di sabato 28 novembre 2020) Poche ore faMello ha ricevuto una bella lavata di capo dal Grande Fratello Vip dopo che, ballando insieme a Selvaggia Roma, ha spaccato una! Oggi pomeriggioMello e Selvaggia Roma si sono divertite a danzare come delle vere e proprie ballerine. Come ha fatto notare la Salemi sembrava di essere passati dal Grande Fratello ad Amici, talent che conduce Maria De Filippi in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna