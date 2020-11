F1, Lewis Hamilton: “Non voglio fermarmi! Io stupisco il team, loro stupiscono me ogni volta” (Di sabato 28 novembre 2020) E siamo a 98! Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, e si porta a meno 2 dall’incredibile traguardo delle 100 partenze al palo in carriera. Una cifra spaventosa, che va di pari passo con i sette titoli appena conquistati. L’inglese, quindi, non ha la minima intenzione di tirare i remi in barca in questo finale di annata e, anzi, sembra davvero concentrato nell’andare a concludere al massimo delle sue possibilità questa annata che lo ha eletto nella leggenda del motorsport. Un Lewis Hamilton che, quindi, non si è fatto distrarre dai festeggiamenti. “No, ad essere sincero ho fatto ben poco dopo la Turchia – ammette nel corso dell’intervista di rito post-qualifiche – Mi sono allenato per rimanere con la testa ben settata su ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) E siamo a 98!ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, e si porta a meno 2 dall’incredibile traguardo delle 100 partenze al palo in carriera. Una cifra spaventosa, che va di pari passo con i sette titoli appena conquistati. L’inglese, quindi, non ha la minima intenzione di tirare i remi in barca in questo finale di annata e, anzi, sembra davvero concentrato nell’andare a concludere al massimo delle sue possibilità questa annata che lo ha eletto nella leggenda del motorsport. Unche, quindi, non si è fatto distrarre dai festeggiamenti. “No, ad essere sincero ho fatto ben poco dopo la Turchia – ammette nel corso dell’intervista di rito post-qualifiche – Mi sono allenato per rimanere con la testa ben settata su ...

