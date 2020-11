Diego Armando Maradona: stasera su Rai1 lo speciale AD10S Diego, dedicato al campione argentino (Di sabato 28 novembre 2020) stasera su Rai1 va in onda l'omaggio a Diego Armando Maradona: AD10S Diego è lo speciale che ricorda il campione argentino, scomparso a 60 anni il 25 novembre 2020. Mentre il mondo piange Diego Armando Maradona, la RAI gli rende omaggio, stasera su Rai1 dalle 22:00, con lo speciale AD10S Diego, una raccolta delle più belle immagini che la TV ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista. Il Diego effervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020)suva in onda l'omaggio aè loche ricorda il, scomparso a 60 anni il 25 novembre 2020. Mentre il mondo piange, la RAI gli rende omaggio,sudalle 22:00, con lo, una raccolta delle più belle immagini che la TV ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista. Ileffervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa ...

