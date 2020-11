De Zerbi: “Per diventare grandi bisogna anche affrontare giornate come questa” (Di sabato 28 novembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter:“Se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Sorpassare una delle prime sette significherebbe che una di loro buca la stagione e che noi facciamo tutte le cose per bene. Una battuta d’arresto ci sta. Per diventare grandi bisogna anche cadere e passare giornate come questa”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto Deha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter:“Se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Sorpassare una delle prime sette significherebbe che una di loro buca la stagione e che noi facciamo tutte le cose per bene. Una battuta d’arresto ci sta. Percadere e passare. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

