"Ci sposiamo". E svelano la data. Fiori d'arancio a UeD: una delle coppie più amate pronta al sì (Di sabato 28 novembre 2020) Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La loro storia è stata una delle più apprezzate: sono usciti dal programma nel 2017 e da allora il loro legame è molto solido. Lei ha anche lasciato la sua città, Ivrea, per trasferirsi da lui nella zona della Valpolicella, in Veneto. Mauro ha un figlio, Mattia, nato da una precedente relazione e Lisa ha un bel rapporto con lui. Il prossimo marzo la coppia festeggerà quattro anni insieme e si è raccontata in un'intervista su Uomini e Donne Magazine: "Siamo entusiasti come il primo giorno", racconta Lisa, "ci mandiamo spesso messaggi molto teneri quando siamo al lavoro e Mauro, a volte, mi prepara la colazione con il tovagliolo ritagliato a forma di cuore con su scritto 'ti amo'". "Io sapevo che sarebbe andata così – dice Mauro -.

