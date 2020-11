Benevento Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 28 novembre 2020)– Prima volta da avversari in panchina. Oggi pomeriggio alle 18.00 ladi Pirlo sfida ildi Inzaghi. Trasferta insidiosa da non sottovalutare con le streghe che hanno sempre fatto grandi prestazioni contro i bianconeri. Pirlo potrebbe recupera Bonucci che potrebbe affiancare De Ligt nel cuore della difesa, mentre Demiral e Chiellini sono invece sicuramente out: Frabotta e Danilo giostreranno sugli esterni. Riposa Cuadrado, mentre Alex Sandro non è al top. Ramsey, Bentancur, Rabiot e Chiesa a centrocampo. In avanti Morata con Dybala. Riposo per Cristiano Ronaldo. Tra i pali Szczesny, in dubbio Buffon.le formazioni(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, ...