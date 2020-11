Bari: ciclista investito, fermata 69enne con le accuse di omicidio stradale ed omissione di soccorso Il 31enne di Triggiano è morto sulla strada all'altezza di Torre a Mare (Di sabato 28 novembre 2020) Una donna di 69 anni è stata fermata dalla polizia. È accusata di avere investito, senza poi prestare soccorso, un 31enne di Triggiano che era a bordo di una bici elettrica, all’altezza di Torre a Mare. L’uomo è morto. La donna deve rispondere di omicidio stradale ed omissione di soccorso. L'articolo Bari: ciclista investito, fermata 69enne con le accuse di omicidio stradale ed omissione di soccorso <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 28 novembre 2020) Una donna di 69 anni è statadalla polizia. È accusata di avere, senza poi prestare, undiche era a bordo di una bici elettrica, all’di. L’uomo è. La donna deve rispondere dieddi. L'articolocon ledieddi

