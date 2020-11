Antipasti Natalizi | idee che stuzzicano l’appetito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 novembre 2020) Il natale è una delle feste più amate, ci si ritrova tutti seduti a tavola e, per un giorno, si dimenticano tutti i problemi, il clima festoso che si crea in questo periodo coinvolge grandi e piccini. Proprio per la particolarità di questa ricorrenza si cerca sempre di portare in tavola un menù speciale, non ci importa quanto tempo impiegheremo per cucinare tutto, quello che conta è che la festa sia quanto più memorabile possibile! In fin dei conti deve rimanerci il ricordo per un anno intero! Quasi tutti hanno in casa, da generazioni, il menù del loro personalissimo pranzo di famiglia, è bellissimo, ma perché non provare a stupire i nostri ospiti con un antipasto diverso dal solito e super caratteristico? Oggi proponiamo due alternative, che possiamo abbinare a qualunque alimento abbiamo già preventivato per l’aperitivo.: ...