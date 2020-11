XF2020: addio, Melancholia (Di venerdì 27 novembre 2020) Il gruppo più amato di XF2020 non ce l’ha fatta: con l’eliminazione dei Melancholia il programma perde un talento puro e sicuro. Riscopriamo insieme la breve ma amata carriera del terzetto di Léon e Alone. XF2020: e adesso, senza i Melancholia? C’è aria di bufera su XF2020: “I Melancholia SONO STATI ELIMINATI PERCHÉ SIAMO NEL 2020 E NON POTEVA CHE ANDARE STORTA PURE QUESTA”. “grandissimo sbaglio eliminare i Melancholia, grandissimo”. “L’eliminazione più ingiusta di sempre, i Melancholia erano e restano i vincitori di questa edizione”. Twitter si scatena contro l’eliminazione della band di Benedetta Alessi, che perde il posto a X-Factor contro N.A.I.P. e la sua versione di Celentano. Una sconfitta che lascia senza parole, poiché il gruppo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Il gruppo più amato dinon ce l’ha fatta: con l’eliminazione deiil programma perde un talento puro e sicuro. Riscopriamo insieme la breve ma amata carriera del terzetto di Léon e Alone.: e adesso, senza i? C’è aria di bufera su: “ISONO STATI ELIMINATI PERCHÉ SIAMO NEL 2020 E NON POTEVA CHE ANDARE STORTA PURE QUESTA”. “grandissimo sbaglio eliminare i, grandissimo”. “L’eliminazione più ingiusta di sempre, ierano e restano i vincitori di questa edizione”. Twitter si scatena contro l’eliminazione della band di Benedetta Alessi, che perde il posto a X-Factor contro N.A.I.P. e la sua versione di Celentano. Una sconfitta che lascia senza parole, poiché il gruppo ...

1763km : RT @_yelle_: che addio, grandissimi #XF2020 - _yelle_ : che addio, grandissimi #XF2020 - parabatairs : RT @northremus: I MELANCHOLIA NON ERANO CONCORRENTI ERANO OSPITI DOVEVATE SOLO INCHINARVI VERGOGNAGEVI addio raga per me #XF2020 finisce q… - pietrolovegaga : Va beh mi è rimasta solo Elisa che mi piace davvero tanto e addio #XF2020 - Micky23598448 : #XF2020 è finito con l'uscita dei melancholia addio -

Ultime Notizie dalla rete : XF2020 addio X Factor 2020, addio ai Melancholia e a Cmqmartina Sky Tg24 XF2020: addio, Melancholia

XF2020 perde tantissimo con l'eliminazione dei Melancholia, il gruppo alt-rock dalla voce potente e dagli strumenti esplosivi.

X Factor 2020, Mika vicino dall’addio: puntata decisiva. Tutti i brani in gara

Puntata decisiva quella del 26 novembre di X Factor 2020, se MIKA perde anche N.A.I.P è fuori dalla competizione. Tutti i brani in gara ...

XF2020 perde tantissimo con l'eliminazione dei Melancholia, il gruppo alt-rock dalla voce potente e dagli strumenti esplosivi.Puntata decisiva quella del 26 novembre di X Factor 2020, se MIKA perde anche N.A.I.P è fuori dalla competizione. Tutti i brani in gara ...