UFC 256 è spettacolare | tutte le ultime notizie dal mondo UFC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) UFC 256 è una card! La nota promotion americana, negli ultimi giorni, ha annunciato una serie di grandi eventi per il mese di dicembre, che si vanno ad aggiungere a quelli già programmati. Tutto questo, rende la fine del 2020, davvero straordinaria per gli amanti delle Mixed Martial Arts targate UFC. Infatti, l’ultima card numerata dell’anno, sarà davvero eccezionale! Ma non è tutto! Anche UFC FIGHT NIGHT del 19 dicembre, viste leufficialità, è altrettanto fenomenale. Dunque, dopo aver assistito ad un grande evento lo scorso fine settimana, e in attesa del prossimo UFC FIGHT NIGHT, è ora di vederele novità degli ultimi giorni, riguardanti il mese di dicembre. UFC 256 è: chi saranno i protagonisti? Il 2020 si conclude nel migliore dei modi per i fan UFC. Perché, dopo ...