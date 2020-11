Terrorismo, si auto-addestrava per compiere attentati: un arresto in Calabria (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Si auto-addestrava al Terrorismo islamico. Dunque faceva tutto da solo, o almeno ci stava provando. Il suo intento era prepararsi per compiere attentati, emulando i jihadisti che hanno colpito in varie città d’Europa. Un cittadino italiano è stato così arrestato dalla polizia in provincia di Cosenza, a seguito di un’ordinanza del gip su richiesta della Dda di Catanzaro per auto-addestramento finalizzato ad attività di Terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno sequestrato all’uomo arrestato materiale informativo in cui comparivano manuali di istruzioni per realizzare ordigni, tutorial per compiere atti terroristici e documenti esplicativi sull’auto-addestramento per gli attentati. Materiale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Sialislamico. Dunque faceva tutto da solo, o almeno ci stava provando. Il suo intento era prepararsi per, emulando i jihadisti che hanno colpito in varie città d’Europa. Un cittadino italiano è stato così arrestato dalla polizia in provincia di Cosenza, a seguito di un’ordinanza del gip su richiesta della Dda di Catanzaro per-addestramento finalizzato ad attività dianche internazionale. Gli investigatori hanno sequestrato all’uomo arrestato materiale informativo in cui comparivano manuali di istruzioni per realizzare ordigni, tutorial peratti terroristici e documenti esplicativi sull’-addestramento per gli. Materiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo auto Terrorismo: auto addestramento per attentati, arrestato ANSA Nuova Europa Terrorismo, auto-addestramento per attentati: un arresto in Calabria

Un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato dalla polizia per auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Tra il materiale informatico ...

E’ allarme terrorismo in Calabria

Terrosimo, Fsp Polizia sull’indagine in Calabria: “L’eccellenza dei nostri investigatori garanzia assoluta. Fiducia meritata sul campo” “Esprimiamo un plauso per l’ottimo risultato conseguito oggi da ...

Un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato dalla polizia per auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Tra il materiale informatico ...