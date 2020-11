(Di venerdì 27 novembre 2020)non si ferma più e vincela seconda tappa di(Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di2020-2021. Dopo il primo successo di sette giorni fa, infatti, loista padrone di casa ha concesso il bis, centrando il cinquantaseiesimo trionfo in carriera, il terzo consecutivo su questa pista. Una vittoria maturata in famiglia, dato che alle sue spalle si è piazzato suomaggiore, mentre completa il podio il britannico Marcus Wyatt. Con questo risultato la classifica generale vede i due fratellia tutti, divisi da 48 punti, mentre al terzo posto rimane Alexander Gassner a -56. Quarto Felix Keisinger a -64, quinto Marcus Wyatt a -90....

OA_Sport : #Skeleton, Martins #Dukurs si aggiudica anche gara-2 di Sigulda davanti al fratello Tomass, 13° Mattia #Gaspari - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #Skeleton | Coppa del Mondo Martins #Dukurs ???? ricomincia da dove aveva lasciato! Il Campione in carica, sul budell… - vitasportivait : ?? #Skeleton | Coppa del Mondo Martins #Dukurs ???? ricomincia da dove aveva lasciato! Il Campione in carica, sul bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton Martins

OA Sport

Nel fine settimana la sappadina Vittozzi inizia in Finlandia la stagione del rilancio Sempre in Scandinavia (a Ruka) la prima gara della cortinese Anna Comarella ...SIGULDA (Lettonia) - prima prova della coppa del mondo di Skeleton a Sigulda, in Lettonia. Nello skeleton maschile, 10° posto per Mattia Gaspari, grazie ad una seconda manche dove ha ottenuto l'ottavo ...