Roma, polemiche per gli assembramenti da Primark nel nuovo centro commerciale 'Maximo' (Di venerdì 27 novembre 2020) Il nuovo centro commerciale 'Maximo' è stato inaugurato venerdì 27 novembre, giorno del Black Friday, a Roma Sud. Ed è subito finito al centro delle polemiche per le immagini delle lunghe code che sono state pubblicate da tantissimi utenti sui social network. Per molti di loro è stato inopportuno, vista la pandemia, recarsi in massa in un centro commerciale, l'unico a essere inaugurato in tutta Italia in questo difficile 2020. Maximo, il nuovo centro commerciale aperto a Roma Sud Il nuovo centro commerciale 'Maximo Shopping Center', che sorge in via Laurentina, è stato inaugurato proprio nel giorno del Black Friday. Si tratta di una ...

