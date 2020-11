Natale, no alla Messa di mezzanotte: “Per una volta Gesù può nascere prima” (Di venerdì 27 novembre 2020) La Messa di Natale dovrà rispettare le stesse regole restrittive e il coprifuoco deciso per tutti gli italiani: ipotesi orari. Sembrerebbe una bestemmia affermare, come ha fatto il ministro Boccia, che Gesù per una volta, in piena emergenza Covid, può nascere due ore prima la mezzanotte. In realtà è stata un’affermazione detta da un cattolico che definisce bestemmia, al contrario, parlare di “piste da sci imbiancate”. Tutto sotto il segno della prudenza. Ora la Conferenza Episcopale Italiana deciderà se officiare la Messa di Natale tra le 18 e le 20, ma il Governo viene incontro alla Chiesa. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che “allo stato attuale, il coprifuoco alle 22 vale anche per la ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladidovrà rispettare le stesse regole restrittive e il coprifuoco deciso per tutti gli italiani: ipotesi orari. Sembrerebbe una bestemmia affermare, come ha fatto il ministro Boccia, cheper una, in piena emergenza Covid, puòdue ore prima la. In realtà è stata un’affermazione detta da un cattolico che definisce bestemmia, al contrario, parlare di “piste da sci imbiancate”. Tutto sotto il segno della prudenza. Ora la Conferenza Episcopale Italiana deciderà se officiare laditra le 18 e le 20, ma il Governo viene incontroChiesa. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che “allo stato attuale, il coprifuoco alle 22 vale anche per la ...

matteosalvinimi : ???? Tutto il sostegno mio e della Lega a questa campagna di @Confcommercio. Sosteniamo i nostri negozi, i commercian… - vaticannews_it : #27novembre Sarà un #Natale senza pellegrini in Terra Santa, il #COVID19 ha fermato tutto. Domani a Betlemme il so… - renatobrunetta : È con grande piacere che aderisco anche io alla campagna #ComproSottoCasa promossa da @Confcommercio. Per Natale so… - paaynes : RT @Ariennoir1: nel frattempo io penso alla madre di tommaso, che ha perso la madre e passerà il natale senza suo figlio ma ha messo da par… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Alla #Camera è già Natale, primi aumenti ai #vitalizi. Accolte le istanze di Meocci, Lainati & C. Assegni ritoccati fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale alla Dal tradizionale rosso al bianco cozy fino al total pink, alcune idee su come addobbare l'albero di Natale Udine Today Natale ai tempi del Covid: tutte le misure e restrizioni in Europa

Il natale di quest’anno sarà certamente un po’ anomalo e molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco tutte le misure annunciate o già attuate nei vari paesi europei.

Deborah Milano punta sull’online per Natale con la campagna “Deborah Takes Christmas”

La nuova pubblicità di Deborah Milano per il Natale 2020 attualizza il concept Deborah Takes Christmas dello scorso anno alla nuova idea di make-up emersa in quesi mesi di lockdown ...

Il natale di quest’anno sarà certamente un po’ anomalo e molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco tutte le misure annunciate o già attuate nei vari paesi europei.La nuova pubblicità di Deborah Milano per il Natale 2020 attualizza il concept Deborah Takes Christmas dello scorso anno alla nuova idea di make-up emersa in quesi mesi di lockdown ...