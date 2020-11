Napoli-Rijeka 2-0 | pagelle Il Napoli vince ma le amnesie non sono scomparse

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 novembre 2020) MERET. Il dolore è sgomento, Ilaria, lo stadio vuoto per la pandemia e la veglia invade tutta la città, senza sosta. Si gioca il giorno delle esequie di Lui e il Napule almeno oggi. Il giovane pipelet si distingue per un paio di interventi cazzuti, non senza aver avuto al 43’ un’insolita esitazione su quella respinta – 6 Che brivido su quella palla, Fabrizio. Forse gli manca un po’ di fiducia in più, tutta questa incertezza sul ruolo non po’ far bene ad un portiere – 6 DI LORENZO. Continua ad abbuffarsi di gol mancati in maniera maldestra. Stavolta però non combina guai e sembra essersi ripreso dallo stordimento di domenica – 6 Dopo il Milan non poteva che migliorare, ma continua, a mio parere, la sua involuzione. Quanto al gol mancato, è vero che non è pane per i difensori, ma, se ti azzardi fino a quel punto, non puoi sbagliare il tiro in quel modo – ...