Morti per amianto alla Scala: chiesta condanna di 4 ex dirigenti e consulenti del teatro (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 novembre 2020 - Il pm di Milano Maurizio Ascione ha chiesto 4 condanne a pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 7 anni di reclusione nei confronti di ex dirigenti ed ex consulenti del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 novembre 2020 - Il pm di Milano Maurizio Ascione ha chiesto 4 condanne a pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 7 anni di reclusione nei confronti di exed exdel ...

Morti per covid a pochi giorni uno dall'altra, avevano perso la figlia nel sisma di Amatrice

Toscana zona arancione, ecco cosa cambia dal 4 dicembre: oggi 1.117 nuovi casi e 66 morti

«Da venerdì 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare la morsa della chiusura degli spostamenti», con un provvedimento «che ...

Coronavirus, 14 morti e 261 positivi. Scende la curva del contagio

PERUGIA - L'ultimo bollettino sul Covid-19 della Regione indica 14 morti e 261 positivi. Le vittime del virus salgono a 383 dall'inizio dellapandemia. Gli attualmente positivi sono 9.050 ...

