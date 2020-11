Minacce e molestie: assolto in corte di appello 52enne di Airola (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa V Sezione della corte di appello di Napoli, accogliendo l’appello dell’Avv. Vittorio Fucci, ha assolto Salvatore Ruggiero detto “pizziluongo”, di Airola, di 52 anni, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che lo aveva condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per violenza privata, Minacce e molestie, ai danni di una donna di Brusciano, per fatti che sarebbero accaduti tra il 2016 e il 2017. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa V Sezione delladidi Napoli, accogliendo l’dell’Avv. Vittorio Fucci, haSalvatore Ruggiero detto “pizziluongo”, di, di 52 anni, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che lo aveva condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per violenza privata,, ai danni di una donna di Brusciano, per fatti che sarebbero accaduti tra il 2016 e il 2017. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

