Matteo Salvini intanto è intervenuto per ricompattare il Centrodestra: "Uniti in Parlamento" (Di venerdì 27 novembre 2020) Lega denuncia Lilli Gruber: “Hanno attaccato un profilo falso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Lega denuncia Lilli Gruber: “Hanno attaccato un profilo falso” su Notizie.it.

LegaSalvini : MATTEO SALVINI NON MOLLA: 'TEST ANTI-DROGA PER TUTTI I PARLAMENTARI. CHI HA QUALCOSA DA NASCONDERE?' - Fontana3Lorenzo : Questa mattina al Senato, insieme a Matteo Salvini, abbiamo presentato delle iniziative legislative per il contrast… - lastknight : Ma Matteo Salvini è DAVVERO così stupido? Incongruenze, errori, contraddizioni spesso a distanza di poche ore o gio… - ricatti88 : RT @Libero_official: 'Si mettano l'anima in pace'. #Salvini annuncia il ribaltone: i voti con cui il centrodestra si prende la più alta car… - Fabiusfax : RT @popoloZeta: I riconoscimenti d'oltralpe a un grande ministro degli interni: Matteo Salvini -