Maradona | l’ex compagna a Pomeriggio 5 | «L’operazione? Si era ripreso ma…» Barbara D’Urso commossa

Maradona, l'ex compagna Cristiana Sinagra a Pomeriggio 5: «L'operazione? Si era ripreso ma…». Barbara D'Urso commossa. All'indomani della morte improvvisa di Diego Armando Maradona, la madre del figlio Diego Armando Jr ha parlato in diretta da Barbara D'Urso. Cristiana Sinagra ha ricordato così il Pibe de Oro: «In questo momento nel mio cuore ho i ricordi più belli. Abbiamo il cuore a pezzi. Non ho parole per descriverti il dolore per la scomparsa di Diego e per mio figlio. Quando ho rivisto Diego dopo tanti anni, sembrava non fosse passato un giorno. Era una persona speciale. Da alcuni, oggi, sono state fatte dichiarazioni vergognose su di lui, ci vuole rispetto per il dolore.

