Lo strano “venerdì nero” di Amazon, tra proteste, mobilitazioni e apprezzamenti. La Cgil prepara il “Red Friday” (Di venerdì 27 novembre 2020) In Francia Amazon accetta di far slittare gli sconti del Black Friday in attesa della riapertura dei negozi “tradizionali”. In Italia invece tutto procede come da copione. Con in più la Cgil che scende sul piede di guerra annunciando per venerdì il ‘Red Friday”. Sottotitolo: “Sui diritti non si fanno sconti’, un’iniziativa a sostegno dei diritti dei lavoratori di Amazon che si svolge in contemporanea con la giornata d’azione mondiale ‘Make Amazon Pay’. “Il 27 novembre vogliamo narrare e far conoscere la realtà del lavoro in Amazon, una realtà diversa da quella patinata e perfetta raccontata nei suoi spot” ha spiegato Tania Scacchetti della Cgil che sarà online (ore 10-13) su Collettiva.it accanto al segretario Maurizio Landini per parlare di “rispetto della salute e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) In Franciaaccetta di far slittare gli sconti del Black Friday in attesa della riapertura dei negozi “tradizionali”. In Italia invece tutto procede come da copione. Con in più lache scende sul piede di guerra annunciando per venerdì il ‘Red. Sottotitolo: “Sui diritti non si fanno sconti’, un’iniziativa a sostegno dei diritti dei lavoratori diche si svolge in contemporanea con la giornata d’azione mondiale ‘MakePay’. “Il 27 novembre vogliamo narrare e far conoscere la realtà del lavoro in, una realtà diversa da quella patinata e perfetta raccontata nei suoi spot” ha spiegato Tania Scacchetti dellache sarà online (ore 10-13) su Collettiva.it accanto al segretario Maurizio Landini per parlare di “rispetto della salute e ...

