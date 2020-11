La Salute Vien Mangiando – Prendiamoci cura del nostro cervello (Di venerdì 27 novembre 2020) Una vita e un’alimentazione sana sono alla base di una evoluzione sana del nostro cervello. È questo l’argomento trattato da Rosanna Lambertucci nella nuova puntata della rubrica La Salute Vien Mangiando. Angelica Amodei ci parla di una pianta alleata della mente. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Una vita e un’alimentazione sana sono alla base di una evoluzione sana del. È questo l’argomento trattato da Rosanna Lambertucci nella nuova puntata della rubrica La. Angelica Amodei ci parla di una pianta alleata della mente. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Italpress : La Salute Vien Mangiando – Prendiamoci cura del nostro cervello - CorriereCitta : La Salute Vien Mangiando – Prendiamoci cura del nostro cervello - errabonda20 : @Beppesanza @CatiaMamone Considerando 1. per me la priorità è la tutela della salute delle persone 2. il suo disco… - pio_vien : RT @virginiaraggi: Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttura e… - radiofreeonair : Rubrica: La salute vien mangiando “lo stress” - -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Vien La Salute Vien Mangiando - Prendiamoci cura del nostro cervello Agenzia di stampa Italpress Italpress Malattie rare: Zampa, 'sono importante sfida di salute pubblica'

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie rare, il cui trattamento "è difficile perché spesso non ci sono terapie o esistono solo poche opzioni terapeutiche, rappresenta un enorme bisogno medico ...

Come si misura il benessere mentale? Seconda parte

Uno degli strumenti è l'indice di benessere psicologico proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ecco come funziona.

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie rare, il cui trattamento "è difficile perché spesso non ci sono terapie o esistono solo poche opzioni terapeutiche, rappresenta un enorme bisogno medico ...Uno degli strumenti è l'indice di benessere psicologico proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ecco come funziona.