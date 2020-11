“Io, positivo per cinque settimane, disprezzo i negazionisti”. E il compositore Piovani ringrazia i medici (Di venerdì 27 novembre 2020) Ricoverato per coronavirus da metà ottobre, il compositore Nicola Piovani dopo cinque settimane di isolamento in ospedale torna a casa “negativo, guarito dal Covid e in buona forma”, twitta oggi 27 novembre. Il compositore, autore di teatro musicale e di tantissime colonne sonore (la più recente è quella per Hammamet di Gianni Amelio) scrive che la vista del personale sanitario che lavora “per aiutare chi soffre ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti“. Infine ci tiene a ringraziare “i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico Tor Vergata. Un ringraziamento speciale ai prof. William Arcese, Teresa Voso e Gloria Pane“. A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ricoverato per coronavirus da metà ottobre, ilNicoladopodi isolamento in ospedale torna a casa “negativo, guarito dal Covid e in buona forma”, twitta oggi 27 novembre. Il, autore di teatro musicale e di tantissime colonne sonore (la più recente è quella per Hammamet di Gianni Amelio) scrive che la vista del personale sanitario che lavora “per aiutare chi soffre ha aumentato il mioper i negazionisti“. Infine ci tiene are “i, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico Tor Vergata. Unmento speciale ai prof. William Arcese, Teresa Voso e Gloria Pane“. A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perchéal Covid, ...

