Hailey Bieber, capelli rosa per gioco, ma è comunque tendenza colore (Di venerdì 27 novembre 2020) La buona notizia è che, secondo l'esempio dato dalle star, non c'è limite anagrafico per divertirsi con le colorazioni capelli pop. Specie se si tratta di tingere i capelli di rosa: in tempi recenti abbiamo visto questa nuance sulle chiome di Kaia Gerber (19 anni), Taylor Swift (30 anni), Kate Hudson (41), Sarah Michelle Gellar (43), Julia Roberts (53), Madonna(62) ed Helen Mirren (75). Insomma, sembra proprio di capire che i capelli rosa piacciono a tutte. Qualche ora fa, la popstar Justin Bieber ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della moglie, Hailey Bieber Baldwin, con chioma pink, mandando in visibilio i fan. La verità – abbiamo scoperto – è che si tratta dell'effetto di un filtro, ma l'effetto della chioma rosa-fucsia della top è bellissimo comunque.

