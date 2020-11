Grande Fratello Vip 5, ecco quando entrerà Cristiano Malgioglio (Di venerdì 27 novembre 2020) Notizia ufficiale dell’ultimo momento: Cristiano Malgioglio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 il prossimo lunedì. A svelarlo lo stesso showman con un post su Instagram dove spiega che la scelta è stata ampiamente soppesata. Alla fine, però, Cristiano Malgioglio avrebbe deciso di partecipare per combattere l’ansia con cui si è ritrovato di fronte a causa dell’emergenza Covid-19. In poche parole: ha bisogno di socializzare. Inoltre c’è la volontà, come affermato dallo showman, di rimettersi in gioco per vivere meglio. Un avvertimento per il conduttore: non dovrà chiamarlo vippone. Perché lui non si sente tale. La speranza di Cristiano Malgioglio è quella di portare un po’ di leggerezza, proprio come accadde durante il suo ... Leggi su trendit (Di venerdì 27 novembre 2020) Notizia ufficiale dell’ultimo momento:nella casa delVip 5 il prossimo lunedì. A svelarlo lo stesso showman con un post su Instagram dove spiega che la scelta è stata ampiamente soppesata. Alla fine, però,avrebbe deciso di partecipare per combattere l’ansia con cui si è ritrovato di fronte a causa dell’emergenza Covid-19. In poche parole: ha bisogno di socializzare. Inoltre c’è la volontà, come affermato dallo showman, di rimettersi in gioco per vivere meglio. Un avvertimento per il conduttore: non dovrà chiamarlo vippone. Perché lui non si sente tale. La speranza diè quella di portare un po’ di leggerezza, proprio come accadde durante il suo ...

