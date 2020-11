Femminicidio a Pordenone, “non sono serena non posso accettare l’incarico”: così l’avvocata ha deciso di non difendere Giuseppe Forciniti (Di venerdì 27 novembre 2020) “non sono serena, non posso accettare l’incarico l’indagato mi conosceva e ha indicato me quando gli è stato chiesto chi dovesse patrocinare la sua difesa, ma non posso accettare l’incarico. In questi minuti si sta procedendo a indicare l’avvocato d’ufficio: io non posso assumere le difese di quest’uomo, dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”. l’avvocata Rossana Rovere, già presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone, che il presunto omicida della compagna a Roveredo in Piano (Pordenone) aveva scelto a proprio difensore, ha deciso così di rinunciare all’incarico. La legale, da sempre impegnata nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), nonl’incarico l’indagato mi conosceva e ha indicato me quando gli è stato chiesto chi dovesse patrocinare la sua difesa, ma nonl’incarico. In questi minuti si sta procedendo a indicare l’avvocato d’ufficio: io nonassumere le difese di quest’uomo, dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”.Rossana Rovere, già presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di, che il presunto omicida della compagna a Roveredo in Piano () aveva scelto a proprio difensore, hadi rinunciare all’incarico. La legale, da sempre impegnata nella ...

