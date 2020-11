Diego Maradona | mistero sul testamento | a chi spetta l’eredità?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) «Diego Armando Maradona, sul suo conto in banca, non aveva quasi più nulla». Parola di Luis Ventura, giornalista vicino al compianto campione, che in uno show televisivo rivela alcuni dettagli riguardo al patrimonio del Pibe de Oro. Smentendo quindi i media argentini che nei mesi scorsi avevano stimato quella fortuna in circa 275 milioni di dollari, accumulati prima da calciatore e poi da allenatore e uomo immagine.