Covid, verso Dpcm unico valido anche per il periodo natalizio

Diversamente da quanto precedentemente ipotizzato, il governo potrebbe varare un unico Dpcm, valido da quando scadrà quello attualmente in vigore il 4 dicembre e per tutto il periodo natalizio.

Coronavirus: verso coprifuoco alle 22 anche Vigilia Natale e Capodanno

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il governo sarebbe orientato a confermare il coprifuoco alle 22 anche per la sera della vigilia di Natale e la notte di Capodanno. Sarebbe ...

Piovani guarito dal Covid torna a casa dopo 5 settimane in ospedale

ROMA (ITALPRESS) – «A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perchè positivo al Covid, con sintomi evidenti. Ora – racconta il Maestro Nicola Piovani – dopo cinque settimane di isolamento o ...

