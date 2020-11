Covid-19 | all’ospedale di Polla arriva il laboratorio per processare i tamponi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Presso il Presidio Ospedaliero “Luigi Curcio” disaranno installate le apparecchiature necessarie per la processazione deimolecolari Sars Cov 2. Con la collaborazione ed il coordinamento dell’Istituto Zooprofilattico sarà garantita una maggiore velocità di refertazione deiin un’area vasta che comprende il territorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, Bussento e Mingardo. Il macchinario assegnato deriva dall’aggiudicazione del secondo lotto della gara espletata da Soresa e i reagenti utilizzati saranno messi a disposizione dalla struttura Commissariale per l’emergenza-19 , per il tramite di Invitalia. “Prosegue il piano – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – per il potenziamento delle strutture sanitarie ...