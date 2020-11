"Chiedo scusa": la premier danese in lacrime per l'abbattimento dei visoni (Di venerdì 27 novembre 2020) Commozione e scuse. Durante una visita a un allevatore di visoni a Kolding, nell’ovest del Paese, la premier danese Mette Frederiksen si è asciugata le lacrime e per la prima volta si è scusata personalmente per la gestione della crisi dei visoni. La mutazione del Covid-19 riscontrata nei piccoli animali da pelliccia ha infatti spinto le autorità della Danimarca a decretare, ad inizio mese, l’abbattimento di massa degli esemplari allevati sul territorio nazionale. Ad oggi i due terzi dei 15-17 milioni di visoni danesi sono già stati abbattuti. “Considero di dover presentare le scuse per lo svolgimento dei fatti. Non ho alcun problema a farlo: degli errori sono stati commessi” ha dichiarato Frederiksen all’emittente TV2 al termine della sua visita ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Commozione e scuse. Durante una visita a un allevatore dia Kolding, nell’ovest del Paese, laMette Frederiksen si è asciugata lee per la prima volta si èta personalmente per la gestione della crisi dei. La mutazione del Covid-19 riscontrata nei piccoli animali da pelliccia ha infatti spinto le autorità della Danimarca a decretare, ad inizio mese, l’di massa degli esemplari allevati sul territorio nazionale. Ad oggi i due terzi dei 15-17 milioni didanesi sono già stati abbattuti. “Considero di dover presentare le scuse per lo svolgimento dei fatti. Non ho alcun problema a farlo: degli errori sono stati commessi” ha dichiarato Frederiksen all’emittente TV2 al termine della sua visita ...

matteosalvinimi : #Morra. 'Io ho semplicemente ricordato come l'elettorato debba essere pienamente responsabile delle proprie scelte.… - p0isonousblood_ : @TheUkraineYana Ma in questo caso, ripeto, chiedo scusa, ho appreso il mio errore e lo ammetto. Non mi sembra che u… - lacri___ma : RT @dustyballerina: Mi piacciono le persone semplici, quelle che chissenefrega dove mangiamo basta che stiamo insieme e chissenefrega se il… - Caciottabianca : Chiedo scusa ai miei followerssss se rompo il chezz con questo hashtag ma ci tengo particolarmente e spero qualcuno… - incostante_enza : RT @IndignataL: @TonioRussolillo Sono lombarda (milanese), e mi vergogno, chiedo scusa per questo demente. ho lasciato tutto per vivere al… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedo scusa Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa” Il Fatto Quotidiano "Chiedo scusa": la premier danese in lacrime per l'abbattimento dei visoni

Frederiksen si è scusata pubblicamente per la gestione della crisi degli animali abbattuti in massa dopo la mutazione del virus ...

Inter, Vidal ha chiesto scusa alla squadra ma sarà multato ugualmente

Non sono bastate le scuse alla squadra ad Arturo Vidal per evitare la multa dopo l'espulsione contro il Real Madrid.

Frederiksen si è scusata pubblicamente per la gestione della crisi degli animali abbattuti in massa dopo la mutazione del virus ...Non sono bastate le scuse alla squadra ad Arturo Vidal per evitare la multa dopo l'espulsione contro il Real Madrid.