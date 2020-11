Calabria: «Milan, nessun limite per lo Scudetto. Ibrahimovic unico» (Di venerdì 27 novembre 2020) Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato del rendimento positivo di cui sta godendo la squadra rossonera in questo avvio di stagione Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinò Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Scudetto – «Perché non crederci? Non ci sono limiti. I limiti te li poni tu personalmente. Penso si debba pensare il più in grande possibile, poi si vedrà quanto questa squadra potrà fare bene. È presto per parlare degli obiettivi, dobbiamo continuare su questa strada, pensando alle prossime gare. Se ne parlerà tra qualche mese». Ibrahimovic – «Penso sia stato fondamentale soprattutto all’inizio perché per un ragazzo giovane come me, che ha comunque già fatto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Davide, terzino del, ha parlato del rendimento positivo di cui sta godendo la squadra rossonera in questo avvio di stagione Davide, terzino del, ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinò Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Perché non crederci? Non ci sono limiti. I limiti te li poni tu personalmente. Penso si debba pensare il più in grande possibile, poi si vedrà quanto questa squadra potrà fare bene. È presto per parlare degli obiettivi, dobbiamo continuare su questa strada, pensando alle prossime gare. Se ne parlerà tra qualche mese».– «Penso sia stato fondamentale soprattutto all’inizio perché per un ragazzo giovane come me, che ha comunque già fatto ...

