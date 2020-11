Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | in programma il big match tra Ragusa e Venezia nella nona giornata

(Di venerdì 27 novembre 2020) LadiA1 disi è aperta mercoledì con la vittoria di Schio sul campo di San Martino di Lupari. Tutti gli altri, ad esclusione di Lucca-Broni che è stata rinviata, si terranno, però, nel corso di questo weekend. Si partirà domani alle 16.30 con Costa Masnaga, reduce dalla larga vittoria contro Vigarano frutto dei 34 punti di Del Pero, che ospiterà la Dinamo Sassari. Alle 18.00, invece, la Virtus Bologna, attualmente seconda in classifica e uscita sconfitta solo dalche l’ha vista contrapposta a Schio, se la vedrà col fanalino di coda Battipaglia. Tre, invece, sono ipresenti nel menù di domenica, tutti e tre alle ore 18.00. Tra essi spicca la sfida tra la campolista imbattuta Reyer ...

Ancora stop al campionato per la Nico Basket, che da alcune settimane ha a che fare con dei casi di positività al Covid-19 Rinviata a data da destinarsi anche la sfida casalinga contro Firenze, in pro ...Il Costa Masnaga ha vinto 4 partite su 7, stupendo per la maturità di un organico dove le giocatrici più anziane hanno 23 anni (le statunitensi Kovatch e Nunn) e tra le titolari c'è anche la sedicenne ...