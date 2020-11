Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona. La Vita in Diretta interrompe il collegamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Troppi gli Assembramenti a Napoli per la morte di Diego Armando Maradona: così il conduttore tv Rai Alberto Matano si è infuriato e ha chiuso il collegamento con la collega che si trovava fuori dallo stadio San Paolo. “Questo non deve più accadere”, ha affermato durante la trasmissione. La motivazione che ha dato al pubblico è chiara: “Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Troppi gliper ladi Diego Armando: così il conduttore tv Rai Alberto Matano si è infuriato e ha chiuso ilcon la collega che si trovava fuori dallo stadio San Paolo. “Questo non deve più accadere”, ha affermato durante la trasmissione. La motivazione che ha dato al pubblico è chiara: “Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo dima quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo ildaper favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si ...

