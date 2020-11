X Factor 2020, Melancholia i primi eliminati del quinto live (Di venerdì 27 novembre 2020) I Melancholia sono a sorpresa i primi eliminati del quinto live di X Factor 2020, un addio a dir poco insospettabile. Il quinto live di X Factor 2020 inizia letteralmente con un’epspolisone inattesa. I Melancholia, band del gruppo di Manuel Angelli, sono infatti i primi a dire addio al programma in una serata di zoppai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Isono a sorpresa ideldi X, un addio a dir poco insospettabile. Ildi Xinizia letteralmente con un’epspolisone inattesa. I, band del gruppo di Manuel Angelli, sono infatti ia dire addio al programma in una serata di zoppai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - zazoomblog : X Factor 2020 Hell Raton asfalta Manuel Agnelli: Se vuoi ti faccio un disegnino - #Factor #Raton #asfalta #Manuel - zazoomblog : X Factor 2020 quinto live: Mydrama canta “Crudelia” di Marracash - #Factor #quinto #live: #Mydrama #canta - FridaRules4real : I Melancholia fuori da X factor è la prova definitiva che il 2020 è un anno disastroso per non dire de m***a #XF2020 #Melancholia - fra__200 : RT @Machete_Mnlt: Andate tutti a votare MyDrama ?? Android: -