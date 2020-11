Uccide la compagna e si costituisce con le mani sporche di sangue: arrestato un 33enne (Di giovedì 26 novembre 2020) Un uomo di 33 anni è stato arrestato questa notte a Roveredo in Piano (Pordenone) dopo essersi recato in Questura affermando di aver ucciso la compagna. Un brutale femminicidio si è consumato durante la scorsa notte a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Un uomo di 33 anni ha ucciso la compagna colpendola con L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Un uomo di 33 anni è statoquesta notte a Roveredo in Piano (Pordenone) dopo essersi recato in Questura affermando di aver ucciso la. Un brutale femminicidio si è consumato durante la scorsa notte a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Un uomo di 33 anni ha ucciso lacolpendola con L'articolo proviene da YesLife.it.

