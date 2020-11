Tutorial su come fare la spesa, Detto Fatto sospeso dalla Rai (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la bufera, arriva la sospensione del programma. Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Detto Fatto sospeso Il motivo della decisione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la bufera, arriva la sospensione del programma.è statoRai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico.Il motivo della decisione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : Il tutorial su come fare la spesa MA COSA - trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - GiuliaGrilloM5S : Ma davvero il servizio pubblico si è ridotto a trasmettere tutorial per insegnare alle donne come fare la spesa in… - FrancescaSuperc : RT @lauraboldrini: Su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa… - Reb183 : RT @StalkerAnsya: Ma ci rendiamo conto che sono costretta a pagare il canone e poi mi ritrovo la nipote di Mussolini che balla e i tutorial… -