Rione Traiano | sequestrate armi nascoste sottoterra

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nascondeva, nel giardino della sua casa dele munizioni. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Paolo hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Livio Andronico in cui hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa completa di caricatore con dieci cartucce calibro 7,65 ed un borsello contenente altre 30 cartucce di diverso calibro. Inoltre, nel giardino adiacente l’appartamento hanno trovato, occultati, due fucili semiautomatici a canne mozze e una busta contenente cinque bombe carta. Marcello Beuf, 56enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione abusiva diclandestine e munizionamento, alterazione di, ...