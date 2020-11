Quando Salvini twittava: “Maradona ci prende in giro”. Ora: “Un genio unico” (Di giovedì 26 novembre 2020) Si sa, solo gli stolti non cambiano mai idea. E il giudizio di Matteo Salvini su Diego Armando Maradona nel corso degli anni è radicalmente mutato. In queste ore è diventato virale sui social un confronto tra due Tweet del leader della Lega. Il primo, del 2013, decisamente poco tenero nei confronti del Pibe De Oro, l’altro, di ieri pomeriggio, più istituzionale, per omaggiare il campione scomparso. Partiamo dal più recente: “Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera”, ha scritto Salvini nel momento in cui il mondo ha saputo che Maradona era morto. Comprensibilmente in poco tempo sportivi, uomini politici e persone comuni hanno lanciato sui social un messaggio di affetto e di cordoglio nei confronti di quello che è considerato da molti il calciatore più forte di tutti i tempi. Tra questi anche il leader ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Si sa, solo gli stolti non cambiano mai idea. E il giudizio di Matteosu Diego Armando Maradona nel corso degli anni è radicalmente mutato. In queste ore è diventato virale sui social un confronto tra due Tweet del leader della Lega. Il primo, del 2013, decisamente poco tenero nei confronti del Pibe De Oro, l’altro, di ieri pomeriggio, più istituzionale, per omaggiare il campione scomparso. Partiamo dal più recente: “Ununico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera”, ha scrittonel momento in cui il mondo ha saputo che Maradona era morto. Comprensibilmente in poco tempo sportivi, uomini politici e persone comuni hanno lanciato sui social un messaggio di affetto e di cordoglio nei confronti di quello che è considerato da molti il calciatore più forte di tutti i tempi. Tra questi anche il leader ...

