Morte Maradona, Mourinho: "Don Diego, mi manchi" (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche José Mourinho, tecnico del Tottenham, attraverso Instagram ha espresso il suo ricordo dopo la scomparsa di Diego Maradona. "Don Diego… ca..o amico, mi manchi" ha scritto il tecnico portoghese con tante di foto in allegato che lo ritraggano insieme al Pibe de Oro, una anche in maglia nerazzurra quando Mourinho allenava in Italia. Foto: instagram uff Mourinho L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

