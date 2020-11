Milano violenta. “Li ammazziamo tutti”: e gli immigrati aggrediscono gli agenti a sprangate (Di giovedì 26 novembre 2020) Los matamos a todos, «li ammazziamo tutti»: un 22enne sudamericano sibila mentre estrae da uno zainetto una spessa barra di marmo e nel frattempo ha sferrato poderosi calci ai poliziotti. e’ accaduto l’inferno alla fermata metro Cadorna di Milano. Il balordo ha agito d’intesa con una gang di sudamericani composta da un 32enne, un 23enne e poi il più giovane e folle, il ragazzo di appena 22 anni. Tutti con precedenti, senza una occupazione ma risultati poi regolari sul territorio italiano. Metro di Milano, si scatena l’inferno C’è stata un’ escalation di violenza contro cinque poliziotti della Polmetro, un assistente, due agenti scelti e due agenti. Prima la gang di violenti ha iniziato a molestare i passeggeri in transito. Hanno poi cercato di eludere il controllo delle due pattuglie della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Los matamos a todos, «litutti»: un 22enne sudamericano sibila mentre estrae da uno zainetto una spessa barra di marmo e nel frattempo ha sferrato poderosi calci ai poliziotti. e’ accaduto l’inferno alla fermata metro Cadorna di. Il balordo ha agito d’intesa con una gang di sudamericani composta da un 32enne, un 23enne e poi il più giovane e folle, il ragazzo di appena 22 anni. Tutti con precedenti, senza una occupazione ma risultati poi regolari sul territorio italiano. Metro di, si scatena l’inferno C’è stata un’ escalation di violenza contro cinque poliziotti della Polmetro, un assistente, duescelti e due. Prima la gang di violenti ha iniziato a molestare i passeggeri in transito. Hanno poi cercato di eludere il controllo delle due pattuglie della ...

gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Milano violenta. “Li ammazziamo tutti”: e gli immigrati aggrediscono gli agenti a sprangate - SecolodItalia1 : Milano violenta. “Li ammazziamo tutti”: e gli immigrati aggrediscono gli agenti a sprangate - EffeBoccia : @InMonsterland @BindiTony @AndFranchini @valy_s @jabbaTM @4everAnnina @CesareOrtis Confermo poi a quel tempo Milano… - Marko_Morandi : RT @GraalTruth: @Zippo88lrr Questa Milano nel 1969 funerali per la strage di piazza fontana durante la pandemia più violenta per i bambini… - GraalTruth : @Zippo88lrr Questa Milano nel 1969 funerali per la strage di piazza fontana durante la pandemia più violenta per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano violenta Milano, ospita l'amica e la violenta: i vicini sentono le urla e chiamano il 112 IL GIORNO Lombardia sostegno ai figli coinvolti in casi di reati domestici

Proteggere e supportare i minori vittime di 'violenza assistita' e gli orfani di femminicidio costituisce una priorità di Regione Lombardia ...

Lottiamo per i diritti perché questo 25 novembre non sia una farsa

le persecuzioni che uomini violenti, spesso in branco, usano contro le donne. Troppi sono i fatti di cronaca illustre che leggiamo basiti dai giornali. Sesso e droga, sesso e alcool, stupri in ville ...

Proteggere e supportare i minori vittime di 'violenza assistita' e gli orfani di femminicidio costituisce una priorità di Regione Lombardia ...le persecuzioni che uomini violenti, spesso in branco, usano contro le donne. Troppi sono i fatti di cronaca illustre che leggiamo basiti dai giornali. Sesso e droga, sesso e alcool, stupri in ville ...