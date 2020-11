Mauro Corona sarà ospite a Piazza Pulita Ecco perché si tratta di “un inedito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020), su La7. Lo riporta TvBlog. Un inedito per la trasmissione,lo scrittore e alpinista non è mai stato nel parterre di Corrado Formigli ed ha sempre avuto di fronte conduttrici: dopo l’interruzione della fortunata accoppiata con Bianca Berlinguer a Cartabianca, interrotta bruscamente lo scorso 22 settembre in seguito ad una lite tra i due, ricostruisce tvblog.it,si era fatto intervistare da Daria Bignardi sia su Radio Capital che a L’Assedio sul Nove. Era stata l’occasione per scusarsi con Berlinguer, che a sua volta aveva apprezzato il gesto auspicando un suo ritorno in onda. Rientro che però non è mai avvenuto, per volontà dichiarata del direttore di RaiTre Franco di Mare. A quel punto Barbara ...