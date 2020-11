Maradona e quelle debolezze umane che fanno parte della sua leggenda (Di giovedì 26 novembre 2020) Credetemi, questa unanimità sarà breve. C'è stato un momento di stupore, come se morendo Diego Armando Maradona avesse reso più reale la vita. Tutti, da Emmanuel Macron alla Juventus, hanno scritto e pubblicato qualcosa di nobile, di bello. Non mi è sembrato l'onore delle armi, ma l'ammutolito rispetto che dobbiamo alle cose che ci trascendono. Poi le crepe si apriranno, si aprono. Eh, però, gli spari sopra, la cocaina, le diserzioni, l'efedrina, i camorristi, le donne, il passaggio seminato di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango. La grandezza di Maradona è cresciuta rampicante intorno a un bellissimo equivoco: la sua esperienza è stata circondata da un senso religioso di devozione, per come era lui, per come siamo noi, napoletani e argentini, ma la sua vita è stata conficcata nella carne umana. I suoi sessanta ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Credetemi, questa unanimità sarà breve. C'è stato un momento di stupore, come se morendo Diego Armandoavesse reso più reale la vita. Tutti, da Emmanuel Macron alla Juventus, hanno scritto e pubblicato qualcosa di nobile, di bello. Non mi è sembrato l'onore delle armi, ma l'ammutolito rispetto che dobbiamo alle cose che ci trascendono. Poi le crepe si apriranno, si aprono. Eh, però, gli spari sopra, la cocaina, le diserzioni, l'efedrina, i camorristi, le donne, il passaggio seminato di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango. La grandezza diè cresciuta rampicante intorno a un bellissimo equivoco: la sua esperienza è stata circondata da un senso religioso di devozione, per come era lui, per come siamo noi, napoletani e argentini, ma la sua vita è stata conficcata nella carne umana. I suoi sessanta ...

