LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino parte forte ed è in testa! (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza del Parallelo femminile – La presentazione della gara 10.12 Niente da fare per la ceca Dubovska e la russa Tkachenko. 10.11 La svizzera Ellenberger è nona a 0.45, Brignone scala in undicesima posizione. Fuori l’austriaca Huber. 10.10 La norvegese Tviberg e la giapponese Ando finiscono nelle retrovie. 10.09 Frasse Sombet (Francia) e Duerr (Germania) finiscono alle spalle di Brignone. Goggia invece è 17ma, dunque già virtualmente eliminata. Ricordiamo che andrà disputata però la seconda manche. 10.08 Troppo lenta Laura Pirovano, 18ma a 1?09. L’austriaca Liensberger è sesta a 0.31. Vlhova è ottava, Brignone decima, Goggia 15ma. 10.07 PAZZESCA LARA GUT! A sorpresa si inserisce in seconda piazza a 0.14 da Bassino! 13ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e i pettorali dinza delfemminile – La presentazione della gara 10.12 Niente da fare per la ceca Dubovska e la russa Tkachenko. 10.11 La svizzera Ellenberger è nona a 0.45, Brignone scala in undicesima posizione. Fuori l’austriaca Huber. 10.10 La norvegese Tviberg e la giapponese Ando finiscono nelle retrovie. 10.09 Frasse Sombet (Francia) e Duerr (Germania) finiscono alle spalle di Brignone. Goggia invece è 17ma, dunque già virtualmente eliminata. Ricordiamo che andrà disputata però la seconda manche. 10.08 Troppo lenta Laura Pirovano, 18ma a 1?09. L’austriaca Liensberger è sesta a 0.31. Vlhova è ottava, Brignone decima, Goggia 15ma. 10.07 PAZZESCA LARA GUT! A sorpresa si inserisce in seconda piazza a 0.14 da! 13ma ...

