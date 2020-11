I giochi più giocati del 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) E in vista di quest’anno che si avvia verso la conclusione, andiamo a scoprire quali sono i migliori giochi del 2020, quali sono stati i più acquistati e gettonati dai gamers. Nella lista che vi proponiamo, abbiamo inserito titoli che vengono giocati in modalità singola, con una storia da seguire ed altri in cui è prevista anche la modalità multiplayer. Call of Duty Modern Warfare & Warzone Call of Duty Modern Warfare si presenta come un reboot della vecchia saga ma passando da uno stile futuristico ad un’ambienta più attuale. Nel gioco potrete vestire i panni di diversi personaggi con missioni interessanti da completare e con livelli sempre da superare. Le missioni spaziano in vari campi, come sparare e scappare o intrufolarsi negli edifici eliminandone gli abitanti per non farsi scoprire. Call of Duty Warzone ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 26 novembre 2020) E in vista di quest’anno che si avvia verso la conclusione, andiamo a scoprire quali sono i miglioridel, quali sono stati i più acquistati e gettonati dai gamers. Nella lista che vi proponiamo, abbiamo inserito titoli che vengonoin modalità singola, con una storia da seguire ed altri in cui è prevista anche la modalità multiplayer. Call of Duty Modern Warfare & Warzone Call of Duty Modern Warfare si presenta come un reboot della vecchia saga ma passando da uno stile futuristico ad un’ambienta più attuale. Nel gioco potrete vestire i panni di diversi personaggi con missioni interessanti da completare e con livelli sempre da superare. Le missioni spaziano in vari campi, come sparare e scappare o intrufolarsi negli edifici eliminandone gli abitanti per non farsi scoprire. Call of Duty Warzone ...

scico95 : @PinoMeazza Io mi aspetto che per un lungo periodo non giochi più.. - tiquetaki : RT @a_saba78: ???? Non posso starmene al sicuro, non posso piú stare proprio Che si torni per favore ai giochi, erano piú divertenti e meno… - EltonHolyStarr : Ma che mentalità del cazzo è comunque ahahaha cos'è i torti arbitrali vanno bene se giochi male? Ma che vergogna ah… - eigglezaki : RT @a_saba78: ???? Non posso starmene al sicuro, non posso piú stare proprio Che si torni per favore ai giochi, erano piú divertenti e meno… - MollyBloom82 : RT @a_saba78: ???? Non posso starmene al sicuro, non posso piú stare proprio Che si torni per favore ai giochi, erano piú divertenti e meno… -

Ultime Notizie dalla rete : giochi più Tetra Pak nella carta. In Piemonte è possibile? Eco dalle Città