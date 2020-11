Emma Marrone una donna indipendente | ” La maternità non è un obbligo”

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020)si è dimostrata nuovamente unae coraggiosa, parti del suo modo di essere che la caratterizzano da sempre. Nonostante le tante fragilità e una brutta malattia, la cantante ha affrontato gli ostacoli della sua vita con una grande forza, e ad oggi è realizzata come persona. Ha rilasciato una lunga e importante intervista al Messagero dove ha voluto parlare di un argomento molto privato e femminile. Nonostante la sua riservatezza, ha voluto svelare di come lei stia bene in questo momento e di come non voglia diventare madre almeno per ora.unaNon segue sicuramente lo stereotipo che la società usa per realizzare l’immagine della, poiché è rock’n roll e fuori dagli ...